2019-11-16T18:24:00+03:00
Общество

Барнаульцы увидели гало в морозном небе

Это необычное явление наблюдается каждую зиму
САПОЖКОВА Александра
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ГалоГалоФото: pixabay.com
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Днем 16 ноября жители Барнаула могли наблюдать в морозном небе удивительное явление - солнечное гало.

В социальных сетях горожане начали выкладывать фотографии и делиться впечатлениями:

- Красота!

- Не поверила глазам, думала, только на Севере такое бывает. Оказалось, в Барнауле тоже. Видела впервые сегодня...

Гало, или зимняя радуга, - оптический феномен. Представляет собой светящееся кольцо вокруг источника света. Кольцо формируют ледяные кристаллы в перистых облаках в верхних слоях тропосферы (на высоте 5—10 км). На Алтае явление наблюдают каждую зиму.

Также 16 ноября гало наблюдали в Новосибирске. Но там был так называемый паргелий. Это когда ореол вокруг солнца похож на еще два солнца, и в итоге получается три.

По народным приметам, гало в небе сулит морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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