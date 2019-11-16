2019-11-16T15:01:29+03:00
Происшествия

На Алтае около 400 человек остались без света

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Солонешенском районе
САПОЖКОВА Александра
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Около 400 жителей сел Тальменка и Туманово Солонешенского района 16 ноября остались без света.

По данным главы района Виктора Горбачева, в Тальменке было нарушено энергоснабжение половины села. Специалисты подключили дизель-генераторную установку. После восстановления энергоснабжения ее направили в Туманово. Еще одну везут из Белокурихи. Устранить нарушение на линии электропередачи в Туманово рассчитывают в ближайшее время. По словам главы района, аварийные бригады снабжены всем необходимым, плюс к этому работе не мешают погодные условия - нет ни снега, ни метели, ни ветра.

В правительстве Алтайского края отметили, что в селах без энергии оставались социально значимые объекты (школа, детсад, фельдшерско-акушерский пункт), в которых в выходные дни практически нет людей. Подключение к дизель-генераторным установкам обеспечит их нормальное теплоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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