В центре Барнаула продают необычную квартиру с огромной кухней

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-15T08:54:00+03:00

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В Барнауле выставили на продажу необычную элитную квартиру. Она находится пр. Ленина, 31 (ЖК «Три богатыря»). Площадь довольно внушительная - 210 кв. м. Особенность жилища - круглая гостиная с четырьмя окнами и двумя входами. Также в квартире есть мини-бар, столовая в большой кухонной зоне. Общая площадь этой «комнаты» - 55 кв. м., почти как средняя двушка в Барнауле.

Фото с портала продажи недвижимости

В квартире много окон, они здесь есть даже в коридоре. Еще есть четыре изолированные комнаты, гардеробная, кладовая, погреб, балкон, огромная двухсекционная прихожая, два туалета, в которые есть по биде. В ванной комнате можно порадовать себя гидромассажем, а также сауной, сообщили в Алтайском портале недвижимости.

«Высота потолков 3 метра. Прекрасный вид из окон, которые выходят на три стороны. По периметру жилого комплекса ведется видеонаблюдение, объект находится под охраной и огражден шлагбаумом. Во дворе есть зона барбекю, игровая площадка для детей. Удобные подземные и наземные парковки», - рассказал риэлтор, который пытается продать жилье за 11 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU