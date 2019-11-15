В Алтайском крае продолжает убывать население

15 Нояб. 08:07 2019-11-15T10:35:08+03:00

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В Алтайском крае за девять месяцев этого продолжается убыль населения. По данным на август показалось, будто миграция прекратилась, но негативная тенденция продолжается. Население в крае сократилось на 7759 жителей.

По данным Алтайкрайстата, с января до сентября в край переехали 26 460 человек, а «сбежали» от сибирской зимы 27 696 жителей. Так, миграционная убыль составила 1236 человек. За тот же период прошлого года данные были еще серьезнее. Тогда из края уехали почти четыре тысячи человек. Поэтому можно сделать вывод, что из края уезжают все же меньше людей, чем раньше.

А вот желающих переехать на Алтай больше не становится, как и меньше. Процесс убранизации по сравнению с прошлым годом также почти неизменен: 33 036 человек в этом году, 32 883 – в прошлом. Из сел и поселков в города едут стабильно, сообщает "Политсибру".

Из Алтайского края люди уезжают в другие регионы, в основном – Санкт-Петербург и Москву.

Примечательно, что жители региона мигрируют и в другие страны, а иностранцы приезжают из-за рубежа. Из-за границы с января по сентябрь прибыли 9527 иностранцев, а уехали за рубеж - 6656. Миграционный прирост таким образом составил 2871 человек. Стоит добавить, что почти все иностранцы, въезжающие в край, это жители стран СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU