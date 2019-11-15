Алтайских заключенных расслабляют с помощью песочной терапии

15 Нояб. 06:22 2019-11-15T06:22:58+03:00

Они проецируют на фигуры свои внутренние проблемы

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Алтайским заключенным в ИК-4 проводят психокоррекцию с помощью песочной терапии. На занятиях осужденные создают композиции, бессознательно проецируя на них свое внутреннее психологическое состояние.

Это позволяет в дальнейшем решить их внутренние проблемы. Ка сообщает пресс-служба регионального ФСИН, занятия с проводят в группах и индивидуально. Ежемесячно на тренинги записываются более 20 человек.

- Участники тренинга при помощи песка и фигурок, изображающих людей, животных, элементы природы и городские строения, создают определенные композиции. Каких-либо ограничений по тематике, количеству используемых фигурок не имеется, - сообщают в ведомстве.

По словам старшего психолога психологической лаборатории ИК-4 капитана внутренней службы Евгении Морозовой, осужденные бессознательно выражает в своих «творениях» то, что их больше всего волнует на данный момент. Таким образом выявляются имеющиеся внутриличностные конфликты, обозначаются проблемы, над решением которых осужденные в дальнейшем работают вместе с психологом.

ИСТОЧНИК KP.RU