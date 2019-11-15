2019-11-15T05:56:07+03:00
Звезды

В Алтайском крае распределят 55 млн рублей на детские школы искусств

БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае принимают заявки на предоставление субсидий на музыкальные инструменты, оборудование для детских школ искусств региона. На это из федерального и краевого бюджетов по национальному проекту «Культура» (проект «Культурная среда») выделено более 55 млн. рублей.

Как сообщили в краевом минкульте, на эти средства детские школы искусств смогут приобрести также выставочное и мультимедийное оборудование для учебных аудиторий, библиотек, залов, учебники, наглядные пособия, в том числе электронные издания.

В конкурсе могут поучаствовать поселения Алтайского края, на территориях которых расположены детские школы, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства.

Для участия в конкурсном отборе администрациям муниципальных образований, претендующих на получение субсидий, необходимо предоставить заявку в Министерство культуры Алтайского края в срок до 25 ноября.

Более подробная информация размещена на сайте Минкультуры региона: www.culture22.ru (Раздел «Конкурсы и гранты»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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