Лучших социальных рекламщиков Сибири выберут в Барнауле

15 Нояб. 05:10 2019-11-15T05:10:05+03:00

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Финал фестиваля некоммерческой социальной видеорекламы по пропаганде здорового образа жизни и активной гражданской позиции «Альтернативное видение» пройдет в Барнауле впервые.

Профессионалы и любители делились своими работами для участия в номинациях «Лучший социальный ролик» и «Лучший социальный ролик. Дебют», сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Лучших рекламщиков объявят на финале фестиваля, который состоится 15 ноября в кинотеатре «Премьера» (ул. Крупской, 103).

Участники и зрители конкурса смогут посмотреть все работы финалистов, профессиональное жюри подведет итоги фестиваля. Победители и призеры получат дипломы и ценные подарки.

Найти новые таланты и поддержать творческую молодежь регионов Сибирского Федерального округа могут все желающие. Вход на фестиваль свободный. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (3852) 62-83-30

ИСТОЧНИК KP.RU