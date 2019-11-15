2019-11-15T04:53:36+03:00
Общество

Сильные морозы до -34 придут в Алтайский край

В региональном МЧС советуют не выходить из дома надолго
БОРЗОВ Денис
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МорозМорозФото: Олег УКЛАДОВ
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Антициклон подходит вплотную к Алтайскому краю. Вкупе с ветром жители региона почувствуют первые сильные морозы.

Как сообщили алтайские синоптики, после снега придет резкое похолодание. Под влиянием арктического циклона – к выходным ночью столбик термометра опустится местами до -27 градусов.

В пятницу, 15 ноября температура упадет ниже -20 градусов днем. На большей части территории снег перестанет идти, в южных районах и предгорьях местами снегопад, на дорогах гололедица, снежные заносы.

В Барнауле температура в ночь на 16 ноября упадет до -29 градусов, днем жителей края ожидает мороз до -20.

Самый холодный ближайший день — суббота. Ночью жителей региона ожидает мороз до -34 градусов. Дневные температуры в среднем составят -18... -23 градусов, при этом на дорогах ожидается гололедица.

Во время сильных морозов на территории края возможны чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера: пожары, порывы коммунальных сетей, обрывы линий электропередач, а также проблемы в транспортном сообщении.В региональном МЧС напоминают о безопасном использовании печей и не советуют длительное время находиться на морозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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