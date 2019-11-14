Силовики провели задержание в центре Барнаула

14 Нояб. 15:30 2019-11-14T15:30:06+03:00

За последний месяц это, как минимум, вторая операция

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В самый разгар рабочего дня в четверг, 14 ноября, в центре Барнаула силовики устроили задержание.

Несколько сотрудников в масках заблокировали легковушку на площади Октября, рядом со зданием художественного музея на проспекте Ленина. Из салона они вытащили несколько мужчин и уложили их лицом в асфальт.

В связи с чем произведено задержание не известно. Однако как рассказывали в социальных сетях очевидцы, у остановленного автомобиля разбито лобовое стекло.

- Судя по лобовому стеклу «Хундая» он сбил человека, - предположил один из участников паблика Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

Однако, по словам его оппонента, повреждение нанесли во время операции.

Отметим, это, как минимум, уже второе громкое задержание за последний месяц. Так 21 октября в краевой столице, также среди белого дня напротив гимназии №74 на улице Эмилии Алексеевой, сотрудники ОМОН задержали несколько мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU