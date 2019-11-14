2019-11-14T15:30:06+03:00
Происшествия

Силовики провели задержание в центре Барнаула

За последний месяц это, как минимум, вторая операция
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Задержание в центре БарнаулаЗадержание в центре БарнаулаФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

В самый разгар рабочего дня в четверг, 14 ноября, в центре Барнаула силовики устроили задержание.

Несколько сотрудников в масках заблокировали легковушку на площади Октября, рядом со зданием художественного музея на проспекте Ленина. Из салона они вытащили несколько мужчин и уложили их лицом в асфальт.

В связи с чем произведено задержание не известно. Однако как рассказывали в социальных сетях очевидцы, у остановленного автомобиля разбито лобовое стекло.

- Судя по лобовому стеклу «Хундая» он сбил человека, - предположил один из участников паблика Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

Однако, по словам его оппонента, повреждение нанесли во время операции.

Отметим, это, как минимум, уже второе громкое задержание за последний месяц. Так 21 октября в краевой столице, также среди белого дня напротив гимназии №74 на улице Эмилии Алексеевой, сотрудники ОМОН задержали несколько мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы увидели гало в морозном небе
Мощный пожар в Бийске: горел цех пластмассовых и пластиковых изделий
На Алтае около 400 человек остались без света
Жители Алтайского края зафиксировали аномальную температуру -42 градуса
Экстренные службы оцепили барнаульскую школу из-за пара
Метель, гололед, потепление: МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде
Пассажиры: в аэропорту Барнаула задержали выдачу багажа из-за обледенелого люка
В Барнауле всплеск аварий с участием общественного транспорта
В Заринске школьник едва не умер из-за бездымного табака
В Барнауле проложили новый водовод за 77 млн рублей
Розыгрыш автомобилей от «Марии-Ра» в Барнауле закончился скандалом
В Барнауле обсудили новые варианты расположения гостиницы Radisson
Алтайский атлет с нарушением зрения попал в призы чемпионата мира в Дубае
Девять знойных дам поборются за звание самой красивой жены Барнаула
В Алтайском крае готовятся к прямой линии с Виктором Томенко
В Бийске многодетная мать добивается земельного участка
В Алтайском крае разыскивают опасного преступника-насильника
Рабочая группа начала обсуждение строительства 29 многоэтажек у Барнаулки
Слушатели программы «Старшее поколение» успешно завершают обучение
В центре Барнаула продают необычную квартиру с огромной кухней
Какие санитарные исследования должны проходить предприятия общепита
В Алтайском крае продолжает убывать население
ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»
«Ростелеком» отменяет плату за звонки с универсальных таксофонов на мобильные телефоны
Алтайских заключенных расслабляют с помощью песочной терапии
В Алтайском крае распределят 55 млн рублей на детские школы искусств
Лучших социальных рекламщиков Сибири выберут в Барнауле
Сильные морозы до -34 придут в Алтайский край