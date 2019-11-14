Силовики провели задержание в центре Барнаула
В самый разгар рабочего дня в четверг, 14 ноября, в центре Барнаула силовики устроили задержание.
Несколько сотрудников в масках заблокировали легковушку на площади Октября, рядом со зданием художественного музея на проспекте Ленина. Из салона они вытащили несколько мужчин и уложили их лицом в асфальт.
В связи с чем произведено задержание не известно. Однако как рассказывали в социальных сетях очевидцы, у остановленного автомобиля разбито лобовое стекло.
- Судя по лобовому стеклу «Хундая» он сбил человека, - предположил один из участников паблика Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».
Однако, по словам его оппонента, повреждение нанесли во время операции.
Отметим, это, как минимум, уже второе громкое задержание за последний месяц. Так 21 октября в краевой столице, также среди белого дня напротив гимназии №74 на улице Эмилии Алексеевой, сотрудники ОМОН задержали несколько мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU