Ветеранам ВОВ вручат медали в честь 75-летия Победы

14 Нояб. 13:16 2019-11-14T13:16:07+03:00

Для них организуют праздник и поздравят на дому

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В Барнауле обсудили ход подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты ветеранам вручат медали.

По данным комитета по социальной поддержке населения, на сегодняшний день в Барнауле проживают 243 участника Великой Отечественной войны, 107 бывших жителей блокадного Ленинграда, 120 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдовы погибших участников ВОВ, а также 3488 тружеников тыла.

- Одним из ключевых мероприятий в 2020 году станет вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Планируется организовать торжественные мероприятия для ветеранов с вручением медалей, а также развоз их по домам, - рассказала во время оргкомитета председатель комитета по социальной поддержке населения Ольга Ишутина.

Помимо этого из бытовых моментов уже был сделан ремонт в квартирах девяти ветеранов. На эти цели из краевого бюджета выделили 210 тысяч рублей. Продолжится в 2020-м году традиция поздравлять ветеранов и тружеников тыла на дому, причем не только с Днем Победы, но и с другими праздниками, днями рождения и т.д.

На протяжении всего года в краевой столице будут проходить творческие выставки, концерты, экскурсии и многое другое. На контроле находится тема медицинского сопровождения ветеранов. В том числе обеспечение лекарствами.

ИСТОЧНИК KP.RU