В Рубцовске собутыльники задушили и расчленили приятеля

14 Нояб. 08:33 2019-11-14T08:35:34+03:00

Им назначили от десяти до 15 лет лишения свободы

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В Алтайском крае состоялся суд над жителями Рубцовска, которых обвинили в убийстве мужчины.

Суд и следствие установили, что в ноябре прошлого года в одном из частных домов Рубцовска проходило застолье.

- В какой-то момент 27-летняя женщина начала предъявлять претензии к 31-летнему знакомому, который накануне уронил ее малолетнего ребенка, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В результате скандала она вместе с 23-летней хозяйкой дома и еще одним мужчиной, который также находился в их компании, поясом от халата задушили потерпевшего, а после расчленили его тело, а позже выкинули.

Несмотря на то, что убийцы избавились от улик, следователям удалось выйти на них и привлечь к ответственности. Суд признал женщин виновными и назначил им 10 и 13 лет лишения свободы. Их приятель получил 15 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU