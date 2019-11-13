На Алтае восстановили лес на территории шесть тысяч га

13 Нояб. 15:54 2019-11-13T15:54:45+03:00

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В Алтайском крае проводятся лесовосстановительные работы. В этом году на территории шесть тысяч гектаров высадили молодой лес.

- Всего в текущем году в Алтайском крае мероприятия по воссозданию лесов выполнены на площади 7,7 тыс. га (107% плана). Создано лесных культур путём посадки сеянцев на площади 3,7 тыс. га (106% плана), - сообщает региональный минприроды.

К созданию новых лесов и озеленению населенных пунктов активно присоединяются волонтеры. Предприятия холдинга помогают всем желающим техникой, инвентарем, саженцам, подготавливают почву для посадки деревьев.

В Ребрихе лесники, местные жители, участники школьного лесничества «Лесные Робинзоны» высадили новый лес, озеленили аллею и очистили берег озера в Касмалинском заказнике. В Залесово 40 участников, среди которых были взрослые и дети, посадили 80 деревьев, очистили участки около новых насаждений от мусора. В Панкрушихинском районе лесники и волонтеры посадили 3, 5 га нового леса.

ИСТОЧНИК KP.RU