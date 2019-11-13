С набережной Оби убирают скамейки

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-13T14:04:46+03:00

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В среду, 13 ноября, в Барнауле убрали скамейки с набережной Оби.

Напомним, еще в середине октября сотрудники МУП «Горзеленхоз» начали подготовку города к зиме. Она заключается не только в посадке саженцев, луковиц и деревьев, но и в уборке листвы, укрытии особо нежных растений и т.д. Помимо этого сотрудники предприятия занимаются консервацией фонтанов, очисткой дождеприёмников и ограждений в Нагорном парке, а также убирают с общественных территорий вазоны, скамейки, парковые диваны, урны.

Сегодня рабочие убирали скамейки с набережной Оби, а уже на следующей неделе перейдут на аллею по проспекту Ленина. Это традиционное ежегодное мероприятие. Направлено оно в первую очередь на сохранность скамей, а также на облегчение уборки снега в зимний период.

Весной все вазоны и скамейки вернут на прежние места.

ИСТОЧНИК KP.RU