2019-11-13T13:36:43+03:00
Происшествия

Два человека погибли на пожаре в Алтайском крае

Предварительная версия произошедшего – неисправность печного отопления
Анна СЕМИНА
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В ночь на среду, 13 ноября, в алтайском селе произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, трагический случай произошел в одном из сел Троицкого района. Горел частный жилой дом. На ликвидации были задействованы 16 человек и девять единиц техники.

- Звонок на пульт дежурного поступил в 2.51 по местному времени. В 3.32 возгорание было полностью ликвидировано, - добавляют в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Уже после того, как дом был потушен, пожарные обнаружили тела двух человек 71-летней женщины и 67-летнего мужчины. По данному факту следователи СК по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.

- Следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно пожар произошел из-за неисправности или неправильной эксплуатации печи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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