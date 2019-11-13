В Барнауле провели совещание Максим Топилин и Виктор Томенко

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-13T10:29:46+03:00

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В Барнауле 12 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел совещание по вопросам поддержки наиболее перспективных сельхозпроизводителей и предприятий. В нем, в том числе, принял участие министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщается на официальном сайте региона.

Так куратор региона Максим Топилин посетил Алтайский край уже во второй раз. В июле министр уже посещал ряд промышленных и социальных объектов. После были внесены некоторые предложения в программу.

- С первой встречи мы провели достаточно большую работу со всеми вами и с федеральными министерствами, неоднократно встречались с Виктором Петровичем Томенко и обсуждали вопросы подготовки индивидуальной программы развития региона. Сейчас эта работа подходит к своему логическому завершению. Председатель Правительства Дмитрий Анатольевич Медведев месяц назад проводил совещание со всеми руководителями 10 регионов, - сообщил Максим Топилин.

В свою очередь губернатор Алтайского края отметил, что мероприятия индивидуальной программы развития региона реализуют вместе с уже имеющимися, которые предусмотрены госпрограммами и нацпроектами.

ИСТОЧНИК KP.RU