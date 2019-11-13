В Барнауле мужчина протаранил несколько машин и насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-13T08:11:27+03:00

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В Барнауле 12 ноября на парковке возле одного из магазинов «Новэкс» водитель протаранил несколько автомобилей и насмерть сбил женщину. О случившемся сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось по адресу Малахова, 62. На парковке возле «Новэкса» водитель 1988 года рождения на «Honda Integra» врезался в «Nissan Terrano», а после протаранил четыре припаркованных авто: «Nissan Х-trail», «Toyota Premio», «Mitsubishi Lancer» и «Lada Kalina», в этих машинах на момент ДТП не было водителей.

- Затем водитель автомобиля «Honda Integra» допустил наезд на неустановленного пешехода, женщину на вид 50 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, - добавили в городской Госавтоинспекции.

К слову, в комментариях к этой новости кто-то из горожан сообщил, что в момент ДТП у водителя якобы случился приступ эпилепсии.

ИСТОЧНИК KP.RU