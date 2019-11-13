В Барнауле продолжают очищать дороги от снега

СЕГОДНЯ 07:10 2019-11-13T07:10:40+03:00

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Дороги Барнаула продолжают очищать от снега. Сегодня, 13 ноября, в уборке задействовано 94 машины спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии.

В их числе 19 коммунальных машин, пять тракторов со щетками, четыре пескоразбрасывателя, 15 тракторов с ковшами, четыре автогрейдера, один бульдозер. А также два снегопогрузчика, семь фронтальных погрузчиков. Также в Барнауле работают 24 самосвала, они вывозят снег из города. Помимо всего перечисленного в расчистке краевой столицы задействовано 38 грузчиков и 98 дворников.

Отмечается, что в первую очередь рабочие расчищают центральные дороги, по которым курсирует основной маршрут общественного транспорта. Также от снега очищают остановки, подходы к пешеходным переходам и социально важным объектам.

К слову, в ночь на 13 ноября снег вывозили с проспектов Комсомольского, Ленина, Строителей, площадей Советов, Октября. А также с улиц Аванесова, Власихинской, Змеиногорского и Павловского трактов. Работа дорожников была организована в две смены. За прошедшие сутки на улицах краевой столицы работало до 192 единиц снегоуборочной техники. Сейчас специалисты продолжают уборку снега на основных транспортных магистралях.

ИСТОЧНИК KP.RU