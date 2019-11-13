В Алтайском крае выдают сертификаты дополнительного образования

СЕГОДНЯ 03:32 2019-11-13T03:32:55+03:00

Они упростят запись на кружки и секции и помогут отслеживать полученные услуги

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В Алтайском крае начали выдавать сертификаты дополнительного образования. Предполагается, это упростит запись на кружки и секции, программы, и поможет отслеживать получение услуги.

Уже выдано 1 тыс. сертификатов детям в возрасте от 5 до 18 лет, его не нужно будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. У каждого ребёнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе

Как рассказали в региональном минобрнауки, персонифицированное дополнительное образование детей – это система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок.

К концу 2019 года система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей будет реализована во всех городах края и не менее чем в 26 муниципальных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU