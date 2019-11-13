Honda помяла четыре машины на парковке и насмерть сбила женщину
Момент наезда автомобиля на женщину по адресу Малахова 62 (Инцидент Барнаул).
В результате во вторник, 12 ноября, столкновения Honda отбросило на парковку, машина помяла четыре стоящих автомобиля и сбила пешехода. 50-летняя женщина скончалась. По факту полиция начала проверку.
ДТП произошло в 18.40 улице Малахова на парковке в районе дома № 62. За рулем Honda находился 31-летний мужчина, он допустил столкновение с автомобилем Nissan Terrano.
- На парковке машину отбросило в Lada Kalina, Mitsubishi Lancer, Nissan Х-trail, Toyota Premio (водители отсутствовали), - рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Как сообщают очевидцы в «Барнаул22», водитель был без документов на машину, без прав, авто без страховки. Были предположения, что водителю стало плохо.
- Я там была...мы видели все с самого начала, не нужно заступаться за его! Он вёл себя как ни в чем не бывало, - пишет Ангелина Исаева.
ИСТОЧНИК KP.RU