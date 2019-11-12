2019-11-12T17:01:47+03:00
Общество

Около 200 снегоуборочных машин за сутки выйдет на уборку Барнаула

Специалисты уже проделали значительную работу
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле 12 ноября после сильного снегопада на дорогах города появилась снегоуборочная техника. Для предотвращения гололеда специалисты также обработали дорожное покрытие песчано-соляной смесью, сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

С помощью спецтехники дорожники очистили проезжую часть. В общей сложности в ближайшие сутки в уборке краевой столицы задействуют 192 машины (только в дневное время работало 95 единиц спецтехники).

- Помимо механизированной уборки проезжей части и тротуаров большая работа выполняется силами 96 дворников и 39 грузчиков. Рабочие вручную очищают остановки и подходы к пешеходным переходам, при необходимости посыпают скользкие участки песком, - добавили в мэрии.

Всех автомобилистов Барнаула просят соблюдать требования ПДД и быть предельно внимательными и осторожными на дороге. А также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Напомним, в Алтайском крае на 13 ноября из-за снегопада и метели было объявлено штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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