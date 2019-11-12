2019-11-12T14:15:49+03:00
Общество

В Барнауле отремонтируют взлетно-посадочную полосу в аэропорту

Проект уже согласован
Юлия ЕВГРАФОВА
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Взлетно-посадочную полосу отремонтируют в Барнауле. В Министерстве транспорта РФ уже согласован проект реконструкции, это позволяет вскоре начать его реализацию. Об этом сообщил 12 ноября глава Минтруда России Максим Топилин после рабочего совещания, пишет ТАСС.

На этом совещании обсуждали вопросы подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

- Нам удалось согласовать с Министерством транспорта вопросы, связанные с началом реконструкции взлетно-посадочной полосы. Принципиально решить этот вопрос, чтобы он начал уже реализовываться, - добавил Максим Топилин.

Еще один вопрос, который обсудили на мероприятии – поддержка сельского хозяйства и финансирование в следующем году. Так порядка 200-300 млн рублей дополнительно выделят по линии Минсельхоза России на поддержку алтайских производителей.

Напоминаем, ранее Максима Топилина назначили куратором Алтайского края со стороны правительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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