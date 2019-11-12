Единовременные выплаты увеличат молодым педагогам на Алтае

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-12T08:53:49+03:00

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Размер единовременных выплат увеличат молодым педагогам. Это произойдет в 2020 году в нескольких районах Алтайского края, сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Алтайского края.

Так в Залесовском районе молодым преподавателям при устройстве на работу выплатят 100 тысяч рублей. Также по 50 тысяч рублей получат учителя Чарышского, Косихинского, Крутихинского, Каменского, Смоленского, Усть-Калманского, Первомайского, Солтонского, Троицкого, Рубцовского, Шипуновского, Змеиногорского и Калманского районов. Эту же сумму выплатят педагогам в Новоалтайске и Алейске. До 30 тысяч вырос размер подъемных в Быстроистокском, Третьяковском, Тогульском районах и Белокурихе.

Единовременные выплаты будут формировать из средств местных бюджетов. В Алтайском крае все больше муниципальных образований поддерживают одну из десяти инициатив главы региона Виктора Томенко – «Молодой педагог». Также они самостоятельно ищут ресурсы для увеличения мер социальной поддержки молодых преподавателей.

ИСТОЧНИК KP.RU