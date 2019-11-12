На стратегической сессии решат судьбу парка «Изумрудный»

СЕГОДНЯ 07:30 2019-11-12T07:30:39+03:00

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В одной из гимназий Барнаула 16 ноября обсудят план развития парка «Изумрудный». О мероприятии сообщает Управление имущественных отношений Алтайского края.

Обсуждение пройдет 16 ноября в 13 часов в актовом зале гимназии № 40. Она находится на улице Профинтерна, 23а. К участию в этом мероприятии пригласят множество представителей экспертного сообщества, общественных организаций, а также горожан. Все собравшиеся в форме мозгового штурма решат множество важных задач.

- Одна из них - выработать концепцию развития парка «Изумрудный» с максимальным учетом интересов горожан. Результаты стратегической сессии лягут в основу проекта, который будет разработан в ближайшее время, - добавляют в Управлении имущественных отношений Алтайского края.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году на реконструкцию и содержание барнаульского парка «Изумрудный» из краевого бюджета будет выделено 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU