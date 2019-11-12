Центр «хирургии одного дня» скоро откроется в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:38 2019-11-12T04:38:05+03:00

Он заработает в 2020 году

Изменить размер текста: A A

В Барнауле продолжаются строительные работы в здании некогда Алтайского онкологического диспансера. Теперь в этом помещении будет находиться один из корпусов городской больницы №3, сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края.

Как рассказал главврач КГБУЗ «Городская больница №3» Александр Шпиготский, в новом помещении, которое расположено на улице Матросова, обустроят поликлиническое отделение, а также центр амбулаторной хирургии.

- Это так называемая «хирургия одного дня» для проведения несложных оперативных вмешательств, после чего пациентов в течение суток будут отпускать домой, - пояснил Шпиготский.

Капитальный ремонт здания обойдется в больше, чем 75 млн рублей. Завершить все строительные работы планируют до конца текущего года. В 2020 году больница уже будет принимать своих пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU