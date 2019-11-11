Планете угрожает «незаметное» загрязнение

СЕГОДНЯ 07:02 2019-11-11T11:01:25+03:00

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На сегодняшний день существует много видов загрязнений, и многие из них имеют различный масштаб распространения. Радиоактивное загрязнение происходит в зависимости от объекта – источника радиоактивных веществ. Данный вид загрязнения может произойти по причине испытаний ядерного оружия либо из-за аварии на атомной электростанции. На данный момент в мире существует 430 атомных реакторов, 46 из которых находится в России.

Теперь поговорим о причинах радиоактивного загрязнения подробнее. Одна из основных – это ядерный взрыв, в результате которого происходит радиоактивное облучение активными радиоизотопами почвы, воды, пищи и т.п. Кроме этого, важнейшей причиной данного загрязнения является утечка радиоактивных элементов из реакторов. Во время перевозки или хранения радиоактивных источников может произойти также утечка.

Среди важнейших радиоактивных источников следует назвать следующие:

- добыча и обработка полезных ископаемых, содержащих радиоактивные частички;

- использование каменного угля;

- ядерная энергетика;

- теплоэлектростанции;

- локации, где проводятся испытания ядерного оружия;

- ядерные взрывы по ошибке;

- атомные корабли;

- крушение спутников и космических кораблей;

- некоторые виды боеприпасов;

- отходы с радиоактивными элементами.

Загрязняющие компоненты

Существует множество радиоактивных загрязняющих компонентов. Основной из них – это йод-131, во время распада которого происходит мутация и гибель клеток живых организмов. Он попадает и оседает в щитовидной железе людей и животных. Стронций-90 является очень опасным, откладывается в костях. Цезий-137 считается основным загрязнителем биосферы. Среди других элементов, опасен кобальт-60 и амерций-241.

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