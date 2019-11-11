Алтайские бизнесмены могут пройти бесплатные курсы

СЕГОДНЯ 06:18 2019-11-11T06:18:03+03:00

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Алтайские руководители и специалисты малого и среднего бизнеса могут бесплатно пройти профильные курсы. Только до 14 ноября 2019 года в рамках реализации Губернаторской программы поддержки малого и среднего предпринимательства производится набор на бесплатные курсы повышения квалификации по программе «Эффективное управление бизнесом» (72 часа).

Программа будет реализовываться Алтайским государственным университетом в г. Барнауле и его филиалах в г. Бийске и г. Рубцовске.

Отбор на курсы производится по итогам собеседования. Завершившим обучение будут выданы удостоверения установленного образца, и будет предоставлена возможность пройти стажировку на ведущих предприятиях Алтайского края и Сибирского федерального округа. Количество мест ограничено.

Запись на курсы производится в: Барнауле – (3852) 29-12-88; Бийске – (3854) 24-01-45; Рубцовске – (385-57) 40-0-48.

ИСТОЧНИК KP.RU