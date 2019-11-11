2019-11-11T05:22:40+03:00
Общество

В Барнауле стартовало народное голосование за благоустройство общественных территорий

Отдать голос можно только за три объекта
Анна СЕМИНА
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Голосование за благоустройство общественных территорий завершится 25 ноябряГолосование за благоустройство общественных территорий завершится 25 ноябряФото: Анна СЕМИНА
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В понедельник, 11 ноября, в Барнауле стартовало народное онлайн-голосование по отбору общественных территорий для дальнейшего благоустройства.

Благоустройство будет проведено в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» (национальный проект «Жилье и городская среда»). Работы проведут в 2020 году. Голосование было открыто сегодня в 8 утра и продлится до 25 ноября.

- Барнаульцы смогут выбрать объекты из предложенного перечня общественных территорий, который был скорректирован и утвержден на заседании Общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Каждый человек может проголосовать только один раз и выбрать при этом не более трех позиций. Итоги подведут через три дня после закрытия голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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