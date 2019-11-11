В Бийске обновили бульвар Вали Максимовой

СЕГОДНЯ 05:04 2019-11-11T05:04:32+03:00

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В Бийске завершилось благоустройство бульвара Вали Максимовой. Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На объект подрядчик вышел в июле этого года и за эти несколько месяцев полностью выполнил весь объем работ. По контракту на него было выделено почти 40 миллионов рублей, сообщает «Бийский рабочий». На днях специалисты всех уровней провели приемку бульвара.

- Здесь заменили поврежденное асфальтобетонное покрытие на брусчатку, обустроили пешеходные дорожки. Произвели формовую и санитарную обрезку деревьев, установили малые архитектурные формы, детскую игровую площадку, комплекс для норм ГТО, заасфальтировали велосипедную дорожку, оградили территорию для тренировок и выгула собак, - сообщает источник.

Перемены оценили и местные жители. Особенно им понравился двухуровневый фонтан, а также подсветка.

ИСТОЧНИК KP.RU