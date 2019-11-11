После взрыва в Барнауле загорелся дом

СЕГОДНЯ 04:44 2019-11-11T04:44:36+03:00

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В ночь на понедельник, 11 ноября, в Барнауле после взрыва загорелся частный жилой дом.

О происшествии сообщили в нескольких пабликах. По их информации, взрыв произошел в одном из частных домов в районе пересечения улиц Ядринцева и Чкалова. Не исключено, что рванул газовый баллон.

Официального подтверждения по пострадавшим нет, однако по словам подписчиков группы Barnaul22, представившихся владельцами дома, все живы:

- Никто не пострадал. Дома никого не было. Дом на два хозяина. Во второй половине сосед алкаш, он и устроил пожар. Крыша вся сгорела, ну и когда тушили всё залило. И баня сгорела, машина пострадала, - пишет девушка. - Сама не видела, очень далеко сейчас. Мама говорит восстановить можно. Главное успеть до снега.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, за прошедшие сутки в регионе официально зарегистрировано 11 техногенных пожаров. Горели бани, маслодавильный цех в Павловском районе, частные дома, автомобиль, сено, пассажирский автобус и т.д. Для тушения было привлечено 86 человек личного состава, задействовано 36 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU