Алтайский конькобежец будет выступать в составе сборной России на Кубке мира

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-10T13:21:36+03:00

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Алтайский спортсмен Виктор Муштаков включен в состав сборной России. Он выступит на первых этапах Кубка мира сезона 2019/2020, сообщает «Алтайский спорт».

На прошлой неделе в Коломне прошёл чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Виктор Муштаков занят четвертое место на дистанции 500 метров и второе – на 1000 метров. По результатам чемпионата была сформирована команда для участия в двух стартовых этапах Кубка мира - 15−17 ноября в Минске и 22−24 ноября в Томашуве-Мазовецком.

В состав сборной России (мужчины) также включены:

- Спринт. Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Алексей Есин, Артем Золотарев, Михаил Казелин, Артем Кузнецов (только командный спринт на первом этапе).

- Средние и длинные дистанции. Денис Юсков, Даниил Беляев, Сергей Трофимов, Михаил Козлов, Александр Румянцев, Руслан Захаров, Данила Семериков. Запасной - Егор Юнин.

ИСТОЧНИК KP.RU