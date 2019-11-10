2019-11-10T12:41:49+03:00
Звезды

В Барнауле продолжается фестиваль театров кукол «Зазеркалье»

Зрителей ждут сюрпризы
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Барнауле с 8 по 12 ноября проходит первый Всероссийский фестиваль театров кукол Сибири «Зазеркалье». На сцене алтайский театров свои представят 13 спектаклей.

Первые три дня фестиваля подошли к завершению. Напомним, кукольники из разных уголков России покажут свои спектакли для детей и взрослых.

Сегодня для зрителей выступили артисты Нижневартовского театра юного зрителя со спектаклем «Гуси - Лебеди», а завтра, 11 ноября, свою постановку представят артисты Новосибирского областного театра кукол с постановкой «Шинель». 12 ноября спектакль «Холодное сердце» покажет Омский Государственный театр куклы, актера и маски «Арлекин» на сцене Молодежного театра Алтая.

Как ранее сообщали в городской администрации, зрителей и гостей ждут мастер-классы, конкурсы и другие приятные сюрпризы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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