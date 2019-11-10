Фура перевернулась на алтайской трассе

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-10T11:49:18+03:00

Фура перевернулась на дороге Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

На дорогах наблюдается гололед и снежные заносы

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За селом Староалейское в Алтайском крае произошла авария. Большегруз перевернулся и чуть не врезался в легковушку.

ДТП произошло утром 10 ноября. Как сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22». Вероятнее всего, причиной аварии стал гололед. Ранее Госавтоинспекция предупреждала автомобилистов об ухудшении погодных условий. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и не забывать про безопасную дистанцию.

- За Староалейском перевернулась фура, чуть не влетела в нас, будьте аккуратны, на дорогах снежные перемёты и гололёд, - пишет автор поста.

Один из очевидцев отметил, что у фуры была «приличная скорость для летней резины».

В Госавтоинспекции Алтайского края также обратились к пешеходам:

- будьте максимально бдительными. Перед выходом на проезжую часть остановитесь и убедитесь, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;

- при отсутствии тротуаров стоит идти по освещенным участкам дорог и только навстречу движущемуся транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU