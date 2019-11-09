В Новоалтайске насмерть сбили женщину

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-09T11:34:37+03:00

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В Новоалтайске в субботу, 9 ноября, автомобиль задавил 37-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сейчас региональное управление полиции проводит по факту проверку.

Как сообщили в региональном управлении МВД, по предварительным данным, ДТП произошло в 7.05 в районе дома № 8 по улице Промплощадка. За рулем Honda CR-V находился 57-летний мужчина. Он ехал по Промплощадке от улицы Деповской в сторону улицы Белоярской и не заметил пешехода.

Травмы оказались несовместимы с жизнь. В настоящее время сотрудниками полиции уточняются все обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Назначен ряд необходимых экспертиз. По итогу будет принято процессуальное решение.

Тем временем, водителям напоминают об ухудшении дорожной обстановке. Возможен гололед, будьте внимательны. Пешеходам при выходе на проезжую часть необходимо убедиться, что их пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU