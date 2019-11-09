2019-11-09T11:34:37+03:00
Происшествия

В Новоалтайске насмерть сбили женщину

Она скончалась на месте происшествия
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новоалтайске в субботу, 9 ноября, автомобиль задавил 37-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сейчас региональное управление полиции проводит по факту проверку.

Как сообщили в региональном управлении МВД, по предварительным данным, ДТП произошло в 7.05 в районе дома № 8 по улице Промплощадка. За рулем Honda CR-V находился 57-летний мужчина. Он ехал по Промплощадке от улицы Деповской в сторону улицы Белоярской и не заметил пешехода.

Травмы оказались несовместимы с жизнь. В настоящее время сотрудниками полиции уточняются все обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Назначен ряд необходимых экспертиз. По итогу будет принято процессуальное решение.

Тем временем, водителям напоминают об ухудшении дорожной обстановке. Возможен гололед, будьте внимательны. Пешеходам при выходе на проезжую часть необходимо убедиться, что их пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хрен вы у меня ее заберете»: на Алтае парень поджег свою машину, чтобы ее не увез эвакуатор
Ветер сорвал обшивку дома в Бийске
На Алтае женщина может отправиться в колонию за грабеж
Жительница Барнаула «сдала» мошенникам квартиру за 95 тысяч рублей
Выбежали на улицу в пижамах: у многодетной семьи сгорел дом
Знаки «Въезд запрещен» появятся на Канатном проезде
В Барнауле произошло аварийное отключение электроэнергии
В барнаульской квартире нашли два мертвых тела
В Барнауле появилась рабочая группа по вопросу строительства отеля Radisson
«Мария-Ра» откроет новый логистический центр на 800 рабочих мест
В Барнауле судят женщину, которая убила свою дочку и выбросила в пакете
Алтайского бизнесмена обвинили в банкротстве завода после хищения более 800 млн рублей
Клиенты ВТБ дистанционно открыли более 1,5 млн вкладов
Барнаульские депутаты утвердили городской бюджет с массой замечаний
Кражу жвачки расследуют в Барнауле
Жительница Тальменки прописала у себя дома граждан Узбекистана
Золотовзыскатели: ЗРК "Омчак” и группа “Алт Авто” выставили претензий на миллиард к “Золоту Курьи”
Барнаульская панк-рок-группа «Дубовая роща» лишилась барабанщика
Стало известно, где и когда в Барнауле поставят главную новогоднюю елку