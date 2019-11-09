2019-11-09T10:51:31+03:00
Общество

Ветер сорвал обшивку дома в Бийске

Рабочие уже устраняют повреждение
Иван ОЛЕКСЮК
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Скрин публикации "Инцидент Бийск".Скрин публикации "Инцидент Бийск".
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Минувшей ночью ветер разошелся не на шутку – в Бийске даже сорвало обшивку с дома. Сейчас рабочие устраняют повреждение.

- В районе Треста сдуло обшивку дома. Ребята, несмотря на непогоду, уже приступили к устранению последствий ночного шторма, - пишут местные жители в паблике «Инцидент Бийск».

Ранее по краю объявляли штормовое предупреждение – в ночь на субботу порывы ветра достигали 27 метров в секунду. На дорогах появился гололед. Водителей призывают быть осторожными. Если кто-то еще не переобулся на зимнюю резину, от поездок лучше вообще отказаться.

В крае сохраняется ветреная погода, жителей просят убрать с балконов незакрепленные вещи, их может сдуть на голову прохожим. А пешеходам лучше держаться вдали от вывесок, деревьев и не ходить под балконами при усилении ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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