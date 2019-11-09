2019-11-09T09:37:02+03:00
Общество

Жительница Барнаула «сдала» мошенникам квартиру за 95 тысяч рублей

Деньги сняли с ее карты
Иван ОЛЕКСЮК
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Люди, не будьте наивны.Люди, не будьте наивны.Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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Жительница Барнаула стала жертвой телефонных мошенников, которые похитили у нее 95 тыс. рублей.

Как пишет региональный полицейский главк, горожанка выложила объявление о сдаче квартиры, ей позвонил мужчина и сказал, что хочет снять жилье на длительный срок и внести задаток, но для этого ей нужно подойти к банкомату. Пока доверчивая женщина шла к терминалу, мошенник продолжал ее забалтывать. В итоге дамочка сообщила аферисту все свои пароли.

Очнулась она, когда с ее карты списали деньги. Она, конечно, пошла в полицию и написала заявление. А доблестные стражи порядка завели уголовное дело о мошенничестве, но, как показывает практика, денег ей своих не видать, а телефонного «разводилу» вряд ли когда найдут, потому что, скорее всего, «колл-центр» находится в другом регионе, а сим-карта зарегистрирована на подставное лицо. И деньги ее, предположительно, выведут по-черному – через «дропов» (подставное лицо - прим.авт.), которые за пол-литра огненной воды «продали» свою карту «джентльменам удачи» для их грязных делишек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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