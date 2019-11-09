Выбежали на улицу в пижамах: у многодетной семьи сгорел дом

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-09T08:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле у многодетной семьи сгорел дом, к счастью, никто не пострадал, жильцы успели выбежать на улицы. Все, что на них было – это пижамы, остальное сгорело.

ЧП произошло 7 ноября в селе Лебяжье по улице Центральная, 47. В сообществе «Барнаул22» объявлен сбор любой помощи (одежда, канцелярия, предметы личной гигиены, стройматериалы). Вещи можно передать в школу №93 с. Лебяжье.

- Мы с мужем ночью видели, как горело. Очень долго не могли потушить. Много пожарных машин заливали, а он разгорался и разгорался. Были взрывы (видимо, газ). Очень страшно, - пишет в паблике очевидец.

Размер для матери: одежда 48-50, обувь 35-36

Отец: размер 50-52, обувь 42

Девочка: размер 44-46, обувь 35-36

Мальчик, шесть лет: обувь 27-28

Девочка, десять лет: обувь 32-33.

ИСТОЧНИК KP.RU