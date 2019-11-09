2019-11-09T08:30:26+03:00
Общество

Выбежали на улицу в пижамах: у многодетной семьи сгорел дом

Для барнаульской семьи собирают вещи
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Скрин публикацииСкрин публикацииФото: со страницы vk.com/barneos22
Изменить размер текста:

В Барнауле у многодетной семьи сгорел дом, к счастью, никто не пострадал, жильцы успели выбежать на улицы. Все, что на них было – это пижамы, остальное сгорело.

ЧП произошло 7 ноября в селе Лебяжье по улице Центральная, 47. В сообществе «Барнаул22» объявлен сбор любой помощи (одежда, канцелярия, предметы личной гигиены, стройматериалы). Вещи можно передать в школу №93 с. Лебяжье.

- Мы с мужем ночью видели, как горело. Очень долго не могли потушить. Много пожарных машин заливали, а он разгорался и разгорался. Были взрывы (видимо, газ). Очень страшно, - пишет в паблике очевидец.

Размер для матери: одежда 48-50, обувь 35-36

Отец: размер 50-52, обувь 42

Девочка: размер 44-46, обувь 35-36

Мальчик, шесть лет: обувь 27-28

Девочка, десять лет: обувь 32-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветер сорвал обшивку дома в Бийске
На Алтае женщина может отправиться в колонию за грабеж
Жительница Барнаула «сдала» мошенникам квартиру за 95 тысяч рублей
Знаки «Въезд запрещен» появятся на Канатном проезде
В Барнауле произошло аварийное отключение электроэнергии
В барнаульской квартире нашли два мертвых тела
В Барнауле появилась рабочая группа по вопросу строительства отеля Radisson
«Мария-Ра» откроет новый логистический центр на 800 рабочих мест
В Барнауле судят женщину, которая убила свою дочку и выбросила в пакете
Алтайского бизнесмена обвинили в банкротстве завода после хищения более 800 млн рублей
Клиенты ВТБ дистанционно открыли более 1,5 млн вкладов
Барнаульские депутаты утвердили городской бюджет с массой замечаний
Кражу жвачки расследуют в Барнауле
Жительница Тальменки прописала у себя дома граждан Узбекистана
Золотовзыскатели: ЗРК "Омчак” и группа “Алт Авто” выставили претензий на миллиард к “Золоту Курьи”
Барнаульская панк-рок-группа «Дубовая роща» лишилась барабанщика
Стало известно, где и когда в Барнауле поставят главную новогоднюю елку