2019-11-09T07:06:36+03:00
Общество

Знаки «Въезд запрещен» появятся на Канатном проезде

Их установят на время зимы
Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле на проезде Канатный установят новые дорожные знаки. Они будут ограничивать движение от дома №97 до дома №114.

Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения на улице во время зимы. Как сообщается на официальном сайте администрации города Барнаула, дорожные знаки «Въезд запрещен» установят в субботу, 9 ноября.

Знаки будут установлены в соответствии со всеми стандартами. Жителей города просят отнестись с пониманием к решению и заранее планировать свой маршрут.

Действие знака не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов или детей инвалидов, на соответствующие транспортные средства, обслуживающие предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, обслуживающие (или принадлежащие) гражданам, проживающих или работающих в этой зоне, а также на автомобили почты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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