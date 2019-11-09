В Барнауле произошло аварийное отключение электроэнергии

СЕГОДНЯ 06:36 2019-11-09T07:08:22+03:00

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В Барнауле в субботу, 9 ноября, произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители Казённой Заимке, Авиатора, Пригородного.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Барнаула, дежурные бригады пригородных РЭС выехали на место, занимаются устранением повреждений. Не исключено, что причиной перебоя в электроснабжении стал сильный ветер и мокрый снег.

В региональном управлении МЧС пояснили, в Казенной заимке и Авиаторе отключение продлилось около двух часов. В настоящее время электроснабжение восстановлено. В ближайшее время аварию устранят и в третьем поселке.

Напомним,в Алтайском крае в ночь на субботу наблюдалось усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 27 метров, дождь, переходящий в мокрый снег, налипание мокрого снега. Похолодание. На дорогах сильная гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU