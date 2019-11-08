В алтайском меде нашли опасный вид антибиотиков

СЕГОДНЯ 06:09 2019-11-08T06:09:12+03:00

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Специалисты сектора радиологических исследований в период с 21 октября по 25 октября 2019 года выявили пробу меда с повышенным содержанием антибиотиков тетрациклиновой группы.

Натуральность — основное достоинство меда, выгодно отличающее его от других пищевых продуктов. В него ничего не добавляют и из него ничего не изымают, кроме механических примесей. Технологические операции, разрешенные для натурального меда, — это фильтрация и подогрев в режимах, существенно не понижающих активность ферментов.

Однако в результате деятельности человека в мед, еще до извлечения из сотов, попадают посторонние вещества. Ухудшение экологической обстановки приводит к загрязнению меда тяжелыми металлами и радионуклидами. Применение пестицидов и химических удобрений в сельском хозяйстве влечет за собой присутствие их активных веществ в продукте. Лечение пчел ветеринарными лекарственными препаратами вызывает появление их остаточных количеств в меде.

Тетрациклин - самый дешевый и один из самых опасных антибиотиков, обладающий широким спектром действия. Кроме того тетрациклины являются стимуляторами численности пчелиных семей. При нарушении режима профилактики и лечения инфекционных болезней пчел остатки препаратов тетрациклиновой группы могут попадать в мед и продукты пчеловодства. Потребление человеком продуктов, содержащих остаточные количества тетрациклинов, угнетает микрофлору кишечника, нарушает работу ЖКТ в целом. Особенно чувствительны к препаратам тетрациклиновой группы беременные, дети раннего возраста и лица, страдающие болезнями печени и почек. Подробнее читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU