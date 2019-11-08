2019-11-08T06:04:20+03:00
Общество

В Барнауле ветром обломало ветки и встали трамваи

На месте уже работают аварийные службы
БОРЗОВ Денис
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Сломленная ветка. Фото: Светлана АлександроваСломленная ветка. Фото: Светлана Александрова
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В Барнауле в пятницу утром, 8 ноября, сильные порывы ветра стали причиной массовой остановки трамваев. Электротранспорт перестал ходить на улице Кулагина, перед ТЭЦ-1.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в группе «Barnaul 22». По их словам, мощный ветер сломал ветки деревьев возле трамвайных путей. Они упали на электропровода и оборвали их. Из-за этого пассажиры вынуждены добираться на работу и по делам пешком или вызывать такси. На месте уже работают аварийные службы.

Напомним, вчера в пресс-службе МЧС сообщалось, что ожидаются сильные порывы ветра, утром, 8 ноября местами скорость ветра составляла 25-27 м/с. Из-за этого в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. К вечеру ветер может только усилиться, будьте осторожнее на дороге и не паркуйтесь рядом с деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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