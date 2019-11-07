2019-11-07T15:36:14+03:00
Общество

Популярный сервис доставки выяснил, что чаще всего едят барнаульцы

Больше всего у нас любят обычный фастфуд
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Барнаульцы больше всего любят бургеры, чебуреки, пиццу и манты. Такие результаты исследования приводит сервис доставки «Яндекс.Еда».

Бургеры и пицца занимают первые места по объёму заказов по всей России, но чебуреки и манты специфичны именно для нашего региона. Кстати, в европейской части страны гораздо популярнее японские роллы и блюда грузинской кухни.

Из напитков горожане больше предпочитают морс, хотя по всей России любимым напитком многие назвали колу. А вот из первых блюд барнаульцы предпочитают солянку, из салатов – «Цезарь», а из десертов – трубочку со сгущенкой.

Обедают жители краевой столицы довольно поздно по российским меркам — с 14 до 15 часов, а ужинают в районе 19. Кстати, именно вечером приходится основной пик заказов. Среднее время доставки по городу с момента заказа сейчас составляет 30 минут.

Отметим, что Алтайский край является лидером по ожирению населения среди регионов. В первую очередь, это связано с плохим питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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