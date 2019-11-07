В Алтайском крае резко усилится ветер и выпадет снег

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-07T14:08:45+03:00

По данным алтайских синоптиков, осадки ожидаются уже в ночь на 9 ноября

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В краевом МЧС предупредили о резком ухудшении погоды. По данным синоптиков днём 8 и ночью 9 ноября в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-27 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления. Возможно, на дороги ляжет снег, что может стать причиной аварии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, главное условие движения для водителей в условиях гололёда – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность.

- Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках и гололеде. Предпринимайте меры для обеспечения личной безопасности заблаговременно. Соблюдайте скоростной режим. Необходимо соблюдать дистанцию. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз, - сообщили в ведомстве.

Кстати, если появилась угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте, берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU