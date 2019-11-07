Республика Казахстан оказалась самым крупным внешнеторговым партнером для Алтайского края

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-07T12:43:33+03:00

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На XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который прошел 7 ноября, алтайские предприятия презентовали коллективную экспозицию. Они смогли продемонстрировать результаты сотрудничества с предприятиями Республики Казахстан, сообщают на официальном сайте правительства региона.

По словам главы региона Виктора Томенко, значимым показателем развития такого сотрудничества является растущий товарооборот. Это касается экспорта и импорта услуг и товаров. В сравнении 2016 и 2018 годов, объем товарооборота увеличился больше, чем в 1,5 раза. Это произошло благодаря росту экспорта из региона в Казахстан разной продукции.

Так к числу сформировавшихся основных направлений сотрудничества Алтайского края и Республики Казахстан губернатор отнес поставку кокса, полукокса, различной машиностроительной продукции, концентратов металлов, а также продуктов питания. К тому же, продолжают формироваться дальнейшие перспективы сотрудничества.

- Мы можем говорить об увеличении объемов и уточнении номенклатуры поставляемой продукции, а также о занятии предприятиями Алтайского края места конкурентов из других стран, которые сегодня ведут поставки продукции в Казахстан. Для наших партнеров понятно, что они могут получить в Алтайском крае услуги в области туризма, обучения, медицинские услуги. Наверное, поиск новых направлений сотрудничества, как и увеличение объемов нашего взаимодействия - это вопросы, которые должны решаться в рамках переговоров, двусторонних встреч. Поэтому считаю, что сегодняшний форум с участием президентов России и Казахстана - очень важное событие для деловой, политической и социальной жизни Алтайского края, - сказал Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU