Новые разработки в области фармакологии и биомедицины представят в АГМУ на межрегиональной научно-практической конференции

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-07T12:19:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае проходит III Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «От Биопродуктов к Биоэкономике». Основная цель масштабного мероприятия – обмен опытом, установление научно-технического и промышленно-технологического партнерства, направленного на коммерциализацию научных разработок, организацию современных производств и продвижение на рынок конкурентоспособной биотехнологической продукции. Организаторы конференции – Правительство Алтайского края, ведущие вузы Алтайского края, профильные научные центры.

Завтра, 8 ноября с 9:30 до 17:00, в Алтайском государственном медицинском университете пройдет заседание секции «Биофармацевтика» (ул. Молодежная, 7, зал Ученого совета, 4 этаж).

В программе секции «Биофармацевтика» запланировано 13 докладов: ведущие ученые поделятся опытом исследований, проводимых при поддержке Правительства Алтайского края, а также расскажут о результатах своих работ.

Так, преподаватель кафедры фармакологии АГМУ Самира Лоренц расскажет о новом фармакологическом средстве на основе олигопептидов для профилактики НПВС-индуцированной гастропатии (патологического изменения слизистой оболочки желудка, вызванного приемом нестероидных противовоспалительных препаратов).

Доцент кафедры фармации АГМУ Любовь Дворникова выступит с докладом «Сочетание фосфолипидных комплексов с экстрактами из лекарственного растительного сырья в разработке лекарственных препаратов гепатопротекторного действия».

Кроме того, научный сотрудник экспериментальной лаборатории биомедицинских технологий Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (Томск) Евгений Гуткевич представит доклад «Методический комплекс бактериальной реконструкции микробиоты кишечника в персонифицированной медицине при первичной доврачебной помощи населению».

Завершится заседание питч-сессией «Молодежная наука» (краткой презентацией проектов), на которой студенты вузов Алтайского края и Казахстана представят разработки по фармакологии, фармации и фармакогнозии.

Ознакомиться с программой конференции можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU