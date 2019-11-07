2019-11-07T10:04:58+03:00
Экономика

Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Группа компаний ВТБ Лизинг по итогам работы за девять месяцев 2019 года показала рост всех ключевых финансовых показателей деятельности. Согласно консолидированной отчетности, чистая прибыль группы за январь-сентябрь составила 7,6 млрд рублей, что на 68% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выручка компании за девять месяцев увеличилась на 20%, до 44 млрд рублей. Лизинговый портфель по МСФО вырос на 17%, до 392 млрд рублей. Стоимость имущества по заключённым сделкам лизинга за 9 месяцев составила 93,8 млрд рублей без НДС. Число клиентов увеличилось на 7%, до 27 тысяч.

Ключевыми драйверами развития бизнеса компании в указанный период стали легковой и грузовой автотранспорт (40% нового бизнеса), железнодорожный транспорт (43%), а также спецтехника (12%). Основная часть нового бизнеса пришлась на Москву (48%), Центральный федеральный округ (12%), Санкт-Петербург (9%), Сибирский (8%) и Приволжский (8%) федеральные округа.

«Группа компаний ВТБ Лизинг сегодня активно работает над совершенствованием продуктовой линейки и оптимизацией процессов для удобства наших клиентов. Как результат - со стороны рынка мы видим рост интереса к продуктам, увеличение объемов продаж. Сделать лизинг удобным инструментом для финансирования развития российского бизнеса – наша стратегическая задача. Другим важным приоритетом для нас является повышение эффективности бизнеса группы, что также отражается на наших показателях. Рассчитываем, что по итогам года чистая прибыль группы ВТБ Лизинг превысит 10 млрд руб.», - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Профилактические работы на ТВ пройдут в Алтайском крае
Современный сквер хотят построить возле библиотеки им. Шишкова
Четыре автобусных маршрута предложили изменить в Барнауле
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей
«Неделя приема монеты» пройдет на Алтае
Талисмана барнаульского этапа кубка мира по гребле назвали Сибиряком
На Алтае на создание новых мест в школах выделили больше 5 млрд рублей
В Барнауле нескольким семьям предложили переехать из аварийного жилья в похожее здание
Жителю Власихи сломали ногу за съемку у свалки мусора
На чемпионат Сибири по ММА приедет боец-звезда
Новоалтайск признали самым комфортным для проживания городом в Алтайском крае
Ветеран ВОВ Матрена Андрейченко отмечает 96-летие
Ледовый дворец построят в Бийске
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
Более 500 человек с начала года переселили из аварийного жилья
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Пять человек отравились угарным газом в Бийске
В Бийске горожане могут сэкономить на проезде в транспорте пять рублей
Последняя в этом году продуктовая ярмарка пройдет в Барнауле
К гимназии в центре Барнаула пристроят дополнительный корпус
Алтайские специалисты обнаружили в пробе леса опасного вредителя
Правительство Алтайского края планирует продать завод «Модест»
В Барнауле мужчина торопился в больницу и насмерть сбил женщину
Еноту, которого выкупили из барнаульского зоомагазина, выбирают новый дом
Мария Бутина может стать депутатом Госдумы
АлтГТУ будет сотрудничать с центром питания, биотехнологий и безопасности пищи
Хоккеисты «Динамо-Алтай» возглавили турнирную таблицу
В Рубцовске нашли свалку с трупами животных