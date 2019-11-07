«Неделя приема монеты» пройдет на Алтае

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-07T08:27:18+03:00

Их можно будет поменять на памятные монеты

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В Республике Алтай с 18 по 24 ноября пройдет акция «Неделя приема монеты от населения».

Ее суть заключается в том, что жители региона смогут совершенно бесплатно обменять в банках монеты на банкноты или памятные монеты номиналом 25 рублей.

- Срок службы монет значительно дольше, чем у банкнот – около 30 лет. Затраты на изготовление монет должна компенсировать продолжительность их «жизни» в наличном обороте. Но монеты часто оседают в копилках у населения и не работают по назначению, – отметила управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Алтай Сибирского ГУ Банка России Надежда Донских. – Такие акции позволяют вернуть в денежный оборот мелкие монеты, которые жители региона хранят дома и не используют при оплате своих покупок.

По данным банка, только за десять месяцев текущего года было выпущено в оборот 7,4 миллиона рублей монетами различных номиналов. Это на миллион больше, чем в прошлом году. А вот процент возврата составляет всего около 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU