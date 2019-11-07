Талисмана барнаульского этапа кубка мира по гребле назвали Сибиряком

СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-07T07:57:51+03:00

Он приедет в краевую столицу летом 2021 года

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Второй этап конкурса по выбору имени для бобра-талисмана этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, завершился. Его назвали «Сибиряк» и они приедет в Барнаул летом в 2021 году, сообщает «Алтайский спорт».

Варианты имени предлагали пользователи в социальных сетях. Затем прошел этап голосования за понравившиеся именования. Финальную десятку отобрали организаторы конкурса - Федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края.

Так первое место занял «Сибиряк», этот вариант выбрали больше тысячи человек (48%). Вторую позицию занял «Кумир», он понравился почти 30% проголосовавших. На третьем месте оказался «Алтай» - за него порядка 8% голосов.

К слову, имя «Сибиряк» предложил 12-летний воспитанник СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко. За победу школьник получит 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU