На Алтае на создание новых мест в школах выделили больше 5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 06:35 2019-11-07T06:48:41+03:00

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Около 10 тысяч новых учебных мест за четыре года создадут в алтайских школах. Об этом на заседании правительства рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко.

Программа реализуется в Алтайском крае с 2016 года. За эти годы появится 9936 новых мест, сообщают в пресс-службе правительства региона. На реализацию программы выделили 5,1 миллиарда рублей.

- В 2016 - 2019 годах построено четыре типовые школы в Барнауле, в которых создано 1650 новых мест. Благодаря капитальному ремонту 22 барнаульских школ создано 2200 новых учебных мест. Построены пристройки в селах Родино (на 204 учащихся) и Новоегорьевское (на 312 человек). В 19 муниципальных образованиях проведены мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся помещений, увеличено количество ученических мест. Еще более глобальные задачи стоят перед нами на 2020 - 2025 годы, в том числе в связи с переходом на односменный режим обучения, - рассказал Максим Костенко.

Так до 2025 года в Алтайском крае построят 32 новые школы, 40 пристроек к действующим школам, также капитальный ремонт коснётся 117 школ. Все эти работы оценили в 30 миллиардов рублей.

К слову, больше всего новые учебные места необходимы в крупных сельских муниципалитетов: Тальменском, Первомайском, Каменском, Благовещенском и других районах. А также в городах региона, кроме Ярового.

ИСТОЧНИК KP.RU