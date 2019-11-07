2019-11-07T05:18:39+03:00
Общество

В Барнауле нескольким семьям предложили переехать из аварийного жилья в похожее здание

Жильцы такому исходу событий совсем не рады
Юлия ЕВГРАФОВА
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Барнаульским семьям, которые живут в разрушающемся доме, предоставили новое жилье из маневренного фонда. Предложенный вариант оказался не воодушевляющим – здание такое же ветхое.

Речь идет о трех семьях, живущих в доме №49 на улице 1-ой Западной. В здании рухнула крыша, в нем опасно находиться. Поэтому многих расселили, но нескольким жильцам приходиться оставаться в разрушающемся помещении. Дело в том, что они не приватизировали свои квартиры, сообщает «МК на Алтае».

В качестве решения проблемы, власти предложили этим семьям переехать в два дома из маневренного фонда. Они находятся по адресу улица Полярная, 34 корпус 3 и Карагандинская,1. Несмотря на это, жильцов хотят переселить в здание бывшей детской больнице, которое находится на улице 1-я Западная, 44. Его переделали под жилое помещение. После проверки этого здания, представители общественной организации «Гражданский патруль» пришли к печальному выводу.

- Здание примерно одного возраста с домом, в котором люди живут сейчас. Мы провели осмотр данного помещения. Внутри все стены потрескавшиеся, обшарпаны, местами разрушается потолок. Снаружи тоже имеются трещины, осыпаются карнизы, отваливаются части штукатурного слоя. Одна из трещин очень серьезная на ней стоят контрольные маячки. Сейчас комитет по ЖКХ пытается в принудительном порядке через суд выселить две семьи в этот дом. Первое заседание состоится 13 ноября, – рассказал глава отделения «Гражданского патруля» в Алтайском крае Игорь Берг.

К слову, общественники будут держать эту ситуацию на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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