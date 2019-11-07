2019-11-07T04:30:20+03:00
Общество

Жителю Власихи сломали ногу за съемку у свалки мусора

По словам мужчины, это произошло на глазах у чиновницы
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Житель Власихи обратился в полицию с заявлением о жестоком избиении. По его словам, все это происходило на глазах у местной чиновницы.

Как пишет «Банкфакс», потерпевший предоставил видеозапись происшествия. 4 ноября он начал снимать уборку мусорной свалки. Контейнер был давно переполнен, но мужчину удивил не сам факт долгожданной уборки, а то, что этим занималась замглавы сельской администрации в компании двух коммунальщиков.

Съемка на мобильный телефон не понравилась женщине. Она, по всей видимости, решила, что мужчина над ней глумится. Тогда двое её спутников начали избивать обидчика.

- Меня увезли в травмпункт. Перелом колена. Наложили гипс. Пытался в судмедэкспертизу доехать, но там такая очередь, что никак не попасть. Теперь дома сижу. Больничный выписали. Только с гипсом 2,5 месяца буду, - отметил пострадавший.

В полиции подтвердили факт поступления заявления, но в администрации Барнаула, Индустриального района и самой Власихи прокомментировать инцидент оказалось некому.

По данным местного канала «Алтайские крайности», на видео представлена заместитель начальника Новосиликатного территориального управления администрации Индустриального района Барнаула Марина Рассказова. Получить её комментарий оперативно не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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